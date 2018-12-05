Угорщина й далі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Сійярто вимагає від України зробити необхідні кроки для відновлення прав угорської громади

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі у середу, передає РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду Угорщини.

Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

"Угорщина висловлює свою підтримку територіальній цілісності України, проте продовжить проводити політику захисту інтересів своєї громади на території цієї держави. Угорщина зможе розблокувати своє вето засідання Комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, яка проживає на українській території, що цілком відповідає нашим двостороннім угодам та міжнародному праву. М’яч зараз на стороні України", - сказав угорський міністр.

Він також наголосив, що на Угорщину "чинять тиск, щоби вона змінила таку позицію", але застеріг, що, якщо "ми здамося, то в нас не буде жодних інших способів брати участь в житті угорської громади в Україні".

Нагадаємо, раніше глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з РФ, незважаючи на те, що український уряд "займає антиугорські позиції".

Як писало РБК-Україна раніше, Угорщина не буде знімати "вето" з проведення засідань комісії Україна-НАТО, однак не буде перешкоджати запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав НАТО.

Підкреслимо, Орбан також зазначав, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не видаються можливими.