Венгрия не будет поддерживать отношения Украина - НАТО до изменения закона об образовании

Речь идет о рекомендациях Венецианской комиссии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет поддерживать отношения Украина-НАТО, пока Украина не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части реформы образования. Об этом он сказал по итогам заседания украинско-венгерской рабочей группы высокого уровня с участием четырех министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение венгерского правительства - однозначное. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО", - отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.