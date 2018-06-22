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Венгрия не будет поддерживать отношения Украина - НАТО до изменения закона об образовании

НовостиПолитика    22.06.2018 - 17:44
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Речь идет о рекомендациях Венецианской комиссии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет поддерживать отношения Украина-НАТО, пока Украина не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части реформы образования. Об этом он сказал по итогам заседания украинско-венгерской рабочей группы высокого уровня с участием четырех министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение венгерского правительства - однозначное. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО", - отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.

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Теги публикации: НАТО, Украина, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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