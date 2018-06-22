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Угорщина не буде підтримувати відносини Україна - НАТО до зміни закону про освіту

НовиниПолітика    22.06.2018 - 17:44
Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)
Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Йдеться про рекомендації Венеціанської комісії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не підтримуватиме відносини Україна-НАТО, поки Україна не виконає рекомендації Венеціанської комісії у частині реформи освіти. Про це він сказав за підсумками засідання українсько-угорської робочої групи високого рівня за участю чотирьох міністрів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення угорського уряду - однозначне. Венеціанська комісія дала рекомендації і до того часу, поки ці рекомендації не будуть виконані, ми не можемо підтримувати відносини України з НАТО", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина розблокувала участь України в липневому саміті НАТО в Брюсселі.

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Теги публікації: НАТО, Україна, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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