Угорщина не буде підтримувати відносини Україна - НАТО до зміни закону про освіту

Йдеться про рекомендації Венеціанської комісії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не підтримуватиме відносини Україна-НАТО, поки Україна не виконає рекомендації Венеціанської комісії у частині реформи освіти. Про це він сказав за підсумками засідання українсько-угорської робочої групи високого рівня за участю чотирьох міністрів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення угорського уряду - однозначне. Венеціанська комісія дала рекомендації і до того часу, поки ці рекомендації не будуть виконані, ми не можемо підтримувати відносини України з НАТО", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина розблокувала участь України в липневому саміті НАТО в Брюсселі.