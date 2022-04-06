В Венгрии заявили, что готовы платить России за газ в рублях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности его страны перейти на рублевый расчет за газ. Таким образом в Венгрии подтвердили, что будут платить России за энергоресурсы в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Венгрия будет платить за поставки в рублях, если об этом попросит Россия", - заявил Орбан.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что не будут вводить эмбарго на российские нефть и газ.

Также Орбан заверил, что Европа не сможет заменить российские энергоресурсы американскими.

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