Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским. Сам он считает поставки российского газа единственными вариантом, поскольку у Венгрии нет выход к морю для приема сжиженного газа из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на karpathir.com.

"Эта война - не наша война, здесь мы не можем победить, но можем все проиграть, вопрос в том, останется экономика или нет", - отметил Орбан в эфире "Кошут Радио".

Он добавил, что Венгрия осуждает нападение России на Украину, но "не может помочь помогать украинцам, уничтожая себя". Он также назвал невыполнимым предложение заменить дешевый российский газ на дорогой американский.

"Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским", - добавил он.