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В Угорщині заявили, що готові платити Росії за газ у рублях

Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність його країни перейти на рублевий розрахунок за газ. Таким чином в Угорщині підтвердили, що платитимуть Росії за енергоресурси у рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Угорщина буде платити за поставки в рублях, якщо про це попросить Росія", - заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що не вводитимуть ембарго на російські нафту і газ.

Також Орбан запевнив, що Європа не зможе замінити російські енергоресурси американськими.

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Російська ФедераціяУгорщинаВиктор Орбан