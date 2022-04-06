В Угорщині заявили, що готові платити Росії за газ у рублях

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність його країни перейти на рублевий розрахунок за газ. Таким чином в Угорщині підтвердили, що платитимуть Росії за енергоресурси у рублях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Угорщина буде платити за поставки в рублях, якщо про це попросить Росія", - заявив Орбан.
Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що не вводитимуть ембарго на російські нафту і газ.
Також Орбан запевнив, що Європа не зможе замінити російські енергоресурси американськими.
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