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В Венгрии ввели госрегулирование цен на продукты: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Венгрии ввело государственное регулирование цен на ряд продуктов питания. С 1 февраля магазины должны будут снизить стоимость попавших в список товаров до уровня 15 октября 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today.

В своем обращении Орбан заявил, что цены на сахар, муку, растительное масло, молоко, свиные окорока и куриные грудки будут заморожены на уровне 15 октября прошлого года. Магазинам поручено с 1 февраля снизить стоимость этих товаров.

Как пояснил премьер, рост цен на основные продукты вызван подорожанием газа. Орбан добавил, что ранее правительству удалось сдержать рост стоимости бензина и ограничить процентные ставки по кредитам.

Напомним, 3 апреля 2022 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Основная борьба на них развернется между Виктором Орбаном и единым кандидатом от оппозиции Петером Марки-Зайем.

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ВенгрияЦены на продукты