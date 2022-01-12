В Угорщині ввели держрегулювання цін на продукти: причина

Уряд Угорщини запровадив державне регулювання цін на низку харчових продуктів. З 1 лютого магазини повинні будуть знизити вартість потрапили в список товарів до рівня 15 Жовтня 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hungary Today .

У своєму зверненні Орбан заявив, що ціни на цукор, борошно, рослинну олію, молоко, свинячі окости і курячі грудки будуть заморожені на рівні 15 жовтня минулого року. Магазинам доручено з 1 лютого знизити вартість цих товарів.

Як пояснив прем'єр, зростання цін на основні продукти викликане подорожчанням газу. Орбан додав, що раніше уряду вдалося стримати зростання вартості бензину і обмежити процентні ставки за кредитами.