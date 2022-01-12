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В Угорщині ввели держрегулювання цін на продукти: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Угорщини запровадив державне регулювання цін на низку харчових продуктів. З 1 лютого магазини повинні будуть знизити вартість потрапили в список товарів до рівня 15 Жовтня 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hungary Today.

У своєму зверненні Орбан заявив, що ціни на цукор, борошно, рослинну олію, молоко, свинячі окости і курячі грудки будуть заморожені на рівні 15 жовтня минулого року. Магазинам доручено з 1 лютого знизити вартість цих товарів.

Як пояснив прем'єр, зростання цін на основні продукти викликане подорожчанням газу. Орбан додав, що раніше уряду вдалося стримати зростання вартості бензину і обмежити процентні ставки за кредитами.

Нагадавши, 3 квітня 2022 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори. Основна боротьба на них розгорнеться між Віктором Орбаном і єдиним кандидатом від опозиції Петером Маркі-Зайєм.

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УгорщинаЦіни на продукти