В Венгрии назначили дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 3 апреля 2022 года. Основная борьба на них развернется между партией действующего премьер-министра Виктора Орбана и единым кандидатом от оппозиции Петером Марки-Зайем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Венгры придут на выборы 3 апреля, чтобы решить, должен ли Виктор Орбан выиграть четвертый срок подряд на посту премьер-министра", - отмечает агентство. Соперником Орбана на парламентских выборах станет Петер Марки-Зай - мэр города Ходмезевашархей и отец семерых детей. В октябре 2021 года он выиграл праймериз, организованном коалицией из шести оппозиционных партий. Согласно проведенным в октябре опросам, возглавляемая Орбаном партия "Фидес" потеряла свое преимущество и имеет равные с оппозицией шансы победить на парламентских выборах.