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В Венгрии из-за крушения катера задержали украинского капитана

Новости » Происшествия    31.05.2019 - 08:55
В Венгрии из-за крушения катера задержали украинского капитана
Фото: полиция на месте крушения катера в Будапеште (twitter.com/shaunwalker7)

После крушения катера в Будапеште задержали 64-летнего украинца

Полиция Венгрии задержала украинского капитана теплохода Viking Sygin, в столкновении с которым в Будапеште на Дунае затонул катер Mermaid. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что полиция задержала капитана теплохода, которым оказался 64-летний гражданин Украины. По версии следствия, он допустил халатность, которая привела к массовым жертвам.

Напомним, 29 мая в Будапеште опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением.

На утро 31 мая продолжаются поиски 19 пропавших без вести, однако венгерские власти расценивают вероятность найти уцелевших как минимальную.

Прогулочная лодка Mermaid представляла собой двухэтажный 27-метровый круизный катер, который мог перевозить до 60 человек. Корабль был построен в Херсоне в  1949 году, а с 1990-х эксплуатировался в Венгрии. Катер перевернулся после того, как в него врезалось более габаритное судно.

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