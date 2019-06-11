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В Венгрии обнаружили еще 4 погибших при крушении катера на Дунае

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 12:33
В Венгрии обнаружили еще 4 погибших при крушении катера на Дунае
Фото: на месте крушения катера в Будапеште (из открытых источников)

Власти Венгрии подтверждают 24 погибших в инциденте с катером

Водолазы в Будапеште обнаружили тела четверых туристов, погибших при крушении катера на Дунае. Останки подняты на берег, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Спасатели обнаружили часть затонувшего катера, поднять его целиком пока не удается. Водолазы закрепили на катере ремки, чтобы поднять его с помощью плавучего крана. При поднятии лодки спасатели постепенно будут обследовать каждую ее часть.

Поиски не прекращаются уже две недели. Координатор поисковой операции, Нандор Ясензкий, отметил, что еще четверо пропавших пассажиров могут находиться внутри катера.

Крушение катера "Русалка" произошло на Дунае 30 мая. Катер столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд. На борту находились туристы из Южной Кореи и двое членов экипажа. Тела всех жертв, кроме четырех, уже найдены.

РБК-Украина сообщало, что капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

Напомним, 10 июня Венгрии на реке Дунай обнаружили тело 20-го погибшего в инциденте с крушением катера 31 мая в Будапеште. Таким образом, число погибших достигло 20 человек, при этом 8 пассажиров считались пропавшими без вести.

Число погибших при крушении катера в Будапеште приближается к 20 Крушение катера в Венгрии: украинец ранее протаранил судно в Нидерландах
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