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В Венгрии сломался вагон поезда "Киев-Вена", пассажиров пересадили

Автор: РБК-Украина

В Венгрии на станции Ньиредьхаза вышел из строя вагон поезда "Киев-Вена". Его отцепили, а пассажиров пересадили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Указано, что девять человек, ехавших в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Они смогли продолжить свое путешествие.

Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы.

В УЗ отметили, что вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.

"Поэтому пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", - подчеркивается в сообщении.

Также перевозчик уверяет, что изменений в графике рейса международного сообщения Киев-Будапешт-Вена пока не планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправился 1 июня.

Как писало РБК-Украина, в середине мая УЗ открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп-Захонь (Венгрия).

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Новости Украины УкрзализныцяпоездВенгрия