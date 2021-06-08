В Угорщині зламався вагон поїзда "Київ-Відень", пасажирів пересадили

Зазначено, що дев'ять людей, які їхали в цьому вагоні, пересадили до місцевого поїзд. Вони змогли продовжити свою подорож.

Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи.

В УЗ відзначили, що вагон повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження.

"Тому пасажирів, які повертаються з Австрії і Угорщини (8 осіб), місцевим поїздом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух в Україні", - підкреслюється у повідомленні.

Також перевізник запевняє, що змін у графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень поки не планується. Наступний поїзд відправлятиметься з Києва за розкладом.