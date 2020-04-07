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В Венгрии в результате ДТП пострадали 9 украинцев

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 13:06
В Венгрии в результате ДТП пострадали 9 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпитализировали пятерых граждан, один украинец получил травмы средней тяжести

В результате ДТП в Венгрии рядом с Будапештом пострадали 9 граждан Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

По ее словам, 5 украинцев госпитализировали, у одного пострадавшего зафиксированы повреждения средней тяжести.

"На территории Венгрии произошло ДТП. В результате ДТП пострадали 9 граждан Украины, из которых 5 человек госпитализированы. Четырех граждан уже сегодня могут доставить к границе Украины. Четырех других должны выписать из больницы в ближайшее время. Один гражданин Украины получил повреждения средней тяжести. Он пока будет находиться в больнице", - заявила Зеленко.

Она также отметила отсутствие угрозы жизни украинцу, который больше всего пострадал в аварии.

"Сейчас консульство выясняет все обстоятельства. Пока имеем информацию, что автобус двигался в направлении Украины", - добавила она.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Венгрии попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, который эвакуировал украинцев.

Заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк заявил, что происшествие случилось на 75 километре автомагистрали М3 возле столицы Венгрии - Будапешта.

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