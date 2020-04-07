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В Угорщині внаслідок ДТП постраждали 9 українців

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 13:06
В Угорщині внаслідок ДТП постраждали 9 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Госпіталізували п’ятьох громадян, один українець отримав травми середньої тяжкості

В Угорщині поблизу Будапешта внаслідок ДТП постраждали 9 громадян України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

За її словами, 5 українців госпіталізували, у одного громадянина зафіксовано ушкодження середньої тяжкості.

"На території Угорщини сталось ДТП. В результаті ДТП постраждали 9 громадян України, з яких 5 осіб госпіталізовано. Чотирьох громадян вже сьогодні можуть доправити до кордону з Україною. Чотирьох інших мають виписати з лікарні найближчим часом. Один громадянин України зазнав ушкоджень середньої тяжкості. Він поки перебуватиме в лікарні", - заявила Зеленко.

Вона також наголосила на відсутності загрози життю українцю, який найбільше постраждав у аварії.

"Наразі консульство з’ясовує всі обставини. Поки маємо інформацію, що автобус рухався в напрямку України", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що в Угорщині потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус, який евакуював українців.

Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк заявив, що подія трапилася на 75 кілометрі автомагістралі М3 біля столиці Угорщини - Будапешта.

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