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В Угорщині працює усього 40 тисяч українців, - уповноважений

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 15:23
В Угорщині працює усього 40 тисяч українців, - уповноважений
Фото: Іштван Грежа (УНІАН)

Грежа зазначив, що в Угорщині є проблеми з робітниками і нестача фахівців

Уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області Іштван Грежа заявив, що в Угорщині працює усього 40 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю уповноваженого "Радіо Свобода".

При цьому Грежа зазначив, що у Польщі працює декілька мільйонів українських громадян, а у Чехії - 600 тисяч.

"Ми хотіли б, щоб закарпатські угорці залишилися на своїй землі. Кілька мільйонів українців працює у Польщі, 600 тисяч - у Чехії, в Угорщині працює усього 40 тисяч українців. Хоча в нас є проблеми з робітниками, зокрема, потужні заводи Mercedes, BMW потребують фахівців", - розповів він.

Нагадаємо, Грежа сподівається, що найближчим часом Верховна рада України проголосує за продовження строку імплементації освітнього закону.

Як писало РБК-Україна, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер раніше заявив, що Угорщина повинна припинити блокувати роботу комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Він зазначив, що блокування Угорщиною українських відносин з НАТО є "невдалим моментом", оскільки в Україні тривають військові дії на Донбасі.

Додамо також, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Міністр підкреслював, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

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