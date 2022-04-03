В Венгрии правящая партия Орбана лидирует с большим отрывом, - предварительные результаты

Предварительные результаты показывают, что правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" уверенно опережает своих соперников по оппозиции после воскресных парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

При этом "Фидес" лидирует в 88 округах против 18 у оппозиции, набрав 50,5% голосов в округах.

Подсчет 23% голосов по национальному партийному списку показал, что партия "Фидес" набрала 58% голосов против 30,4% у шестипартийного альянса оппозиционных партий.

Ранее сообщалось о том, что Орбан снова может выиграть выборы Венгрии, несмотря на связи с Путиным. Опросы показывали, что Орбан лидирует в плане народной поддержки.

Напомним, Виктор Орбан заявил о том, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским. Он считает поставки российского газа единственным вариантом, потому что у Венгрии нет выхода к морю для приема сжиженного газа из США.

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