UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Венгрии правящая партия Орбана лидирует с большим отрывом, - предварительные результаты

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Роман Мирончук

Предварительные результаты показывают, что правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" уверенно опережает своих соперников по оппозиции после воскресных парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Подсчет 23% голосов по национальному партийному списку показал, что партия "Фидес" набрала 58% голосов против 30,4% у шестипартийного альянса оппозиционных партий.

При этом "Фидес" лидирует в 88 округах против 18 у оппозиции, набрав 50,5% голосов в округах.

Ранее сообщалось о том, что Орбан снова может выиграть выборы Венгрии, несмотря на связи с Путиным. Опросы показывали, что Орбан лидирует в плане народной поддержки.

Напомним, Виктор Орбан заявил о том, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским. Он считает поставки российского газа единственным вариантом, потому что у Венгрии нет выхода к морю для приема сжиженного газа из США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ОрбанВенгрия