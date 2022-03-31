Орбан снова может выиграть выборы Венгрии, несмотря на связи с Путиным, - Politico

Близкие отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбан Владимиром Путиным вновь оказались под пристальным вниманием после нападения Москвы на Украину. Однако действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вновь возглавить правительство по итогам выборов 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, в преддверии воскресных парламентских выборов Орбан избегал превращения кампании в референдум о его отношениях с Москвой. Вместо этого его послание сводится к одной простой идее: он удержит Венгрию от войны, а его противники - нет.

Не имеет значения, что венгерская оппозиция не выступает за введение Венгрией войск в Украину, Орбан использовал государственные ресурсы и дружественные медиа, чтобы предложить обратное.

Его команда подключилась к правительственной базе данных электронной почты о коронавирусе, чтобы предложить темы для обсуждения, и украсила страну плакатами, финансируемыми налогоплательщиками, которые провозглашают: "Давайте сохраним мир и безопасность Венгрии!" рядом с изображением Орбана. Проправительственные СМИ и министр иностранных дел Орбана даже обвиняют правительство в Киеве в поддержке венгерского оппозиционного альянса.

Опросы показывают, что тактика работает: Орбан лидирует в плане народной поддержки.

"Я несу ответственность перед Господом не за народ Украины, а за народ Венгрии, - сказал премьер-министр в радиоинтервью в минувшие выходные. - Венгерская политика, - заявил Орбан, - не дружественна ни Украине, ни России: она дружественна Венгрии".

Хотя в первые недели войны ЕС отреагировал быстро и солидарно, введя санкции и утвердив выделение средств для доставки оружия в Украину, начинают проявляться разногласия, и Орбан решительно выступает против ужесточения санкций в отношении российской энергетики. Еще один срок Орбана также заставит ЕС, наконец, столкнуться с трудным вопросом: урезать ли бюджетные средства Будапешту из-за фактов отступления от демократии.

В ответ противники Орбана удвоили усилия, чтобы привлечь внимание к отношениям премьер-министра с Путиным.

"Война на Украине и российская агрессия многое изменили", - сказала Клара Добрев, член леволиберальной Демократической коалиции, баллотирующаяся вторым кандидатом в списке объединенной оппозиции.