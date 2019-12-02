Послу Венгрии в Украине вручили ноту протеста

Фото: Иштван Ійдярто (twitter.com/honvedelem.hu)

Его вызвали в МИД Украины

Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Так, посла пригласили в МИД 2 декабря в связи с интервью от 28 ноября. Ему вручили ноту протеста и провели беседу.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

Напомним, в интервью "Главкому" заявил, что Венгрия и в дальнейшем продолжит блокировать Совет Украина-НАТО. "Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека", - сказал посол.

Кроме того, посол заявлял, что считает, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить его трудно.

Также посол заявлял, что на Закарпатье нет предпосылок для появления венгерского сепаратизма и дальнейшей автономии.