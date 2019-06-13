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В Венгрии обнаружили еще одно тело жертвы крушения катера

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 18:12
В Венгрии обнаружили еще одно тело жертвы крушения катера
Фото: на месте крушения катера в Будапеште (из открытых источников)

Общее количество жертв крушения катера возросло до 23 человек

В Венгрии в реке Дунай обнаружили тело еще одного погибшего в инциденте с крушением катера 31 мая в Будапеште. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap

Как сообщается, дайверы обнаружили в реке тело 60-летнего южнокорейского туриста в 110 км от места трагедии. 

Таким образом, общее количество жертв крушения катера возросло до 23 человек, еще трое людей считаются пропавшими без вести. 

Напомним, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. Пока что подтверждено, что спасатели обнаружили 19 тел южнокорейских туристов. Представитель Национальной службы скорой помощи Поль Гьорфи сообщил, что семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

Напомним, 10 июня Венгрии на реке Дунай обнаружили тело 20-го погибшего в инциденте с крушением катера 31 мая в Будапеште. Таким образом, число погибших достигло 20 человек, при этом 8 пассажиров считались пропавшими без вести.

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