В Угорщині виявили ще одне тіло жертви аварії катера

Фото: на місці аварії катера в Будапешті (з відкритих джерел)

Загальна кількість жертв аварії катера зросла до 23 осіб

В Угорщині в річці Дунай виявили тіло ще одного загиблого в інциденті з катастрофою катеру 31 травня в Будапешті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Як повідомляється, дайвери виявили у річці тіло 60-річного південнокорейського туриста в 110 км від місця трагедії.

Таким чином, загальна кількість жертв аварії катера зросла до 23 осіб, ще троє людей вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, 29 травня на річці Дунай в Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катери, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тел південнокорейських туристів. Представник Національної служби швидкої допомоги Поль Гьорфи повідомив, що сім чоловік було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.

Нагадаємо, 10 червня Угорщини на річці Дунай виявили тіло 20-го загиблого в інциденті з крахом катери 31 травня в Будапешті. Таким чином, кількість загиблих досягла 20 осіб, при цьому 8 пасажирів вважалися зниклими без вісті.