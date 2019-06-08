В Будапеште правоохранители допросили украинского капитана

Фото: место аварии в Будапеште (из открытых источников)

Правоохранители сообщили, что украинский капитан остается единственным подозреваемым

Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Правоохранители рассказали, что капитан круизного судна, совершившего столкновение с экскурсионным катером, который перевозил туристов, во время допроса не предоставил никаких деталей происшествия. В полиции сообщили, что в настоящее время он остается единственным подозреваемым в этом деле.

Также спасатели заявили, что затонувший катер вряд ли получится поднять из воды до вторника, 11 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Будапеште перевернулся катер с туристами, есть жертвы. Пострадавшее судно было пришвартовано возле здания венгерского парламента и, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

Напомним, что число погибших во время аварии катера в Будапеште приближается к 20. Число погибших в результате аварии экскурсионного судна в Будапеште возросло до 19 человек, на борту прогулочного катера было 35 человек: 7 человек спаслись, 7 тел нашли в день аварии на дне Дуная.