В Угорщині призначили дату парламентських виборів

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 3 квітня 2022 року. Основна боротьба на них розгорнеться між Партією чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана і єдиним кандидатом від опозиції Петером Марки-Зайєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Угорці прийдуть на вибори 3 квітня, щоб вирішити, чи повинен Віктор Орбан виграти четвертий термін поспіль на посаді прем'єр-міністра", - зазначає агентство. Суперником Орбана на парламентських виборах стане Петер Марки-Зай - мер міста Ходмезевашархей і батько сімох дітей. У жовтні 2021 року він виграв праймеріз, організованому Коаліцією з шести опозиційних партій. Згідно з проведеними в жовтні опитуваннями, очолювана Орбаном партія" Фідес " втратила свою перевагу і має рівні з опозицією шанси перемогти на парламентських виборах.