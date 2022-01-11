В Угорщині призначили дату парламентських виборів
Парламентські вибори в Угорщині призначені на 3 квітня 2022 року. Основна боротьба на них розгорнеться між Партією чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана і єдиним кандидатом від опозиції Петером Марки-Зайєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Угорці прийдуть на вибори 3 квітня, щоб вирішити, чи повинен Віктор Орбан виграти четвертий термін поспіль на посаді прем'єр-міністра", - зазначає агентство.
Суперником Орбана на парламентських виборах стане Петер Марки-Зай - мер міста Ходмезевашархей і батько сімох дітей. У жовтні 2021 року він виграв праймеріз, організованому Коаліцією з шести опозиційних партій.
Згідно з проведеними в жовтні опитуваннями, очолювана Орбаном партія" Фідес " втратила свою перевагу і має рівні з опозицією шанси перемогти на парламентських виборах.
Нагадаємо, Віктор Орбан очолює уряд Угорщини з травня 2010 року. Він неодноразово критикував Євросоюз, в тому числі за просування цінностей, що йдуть в розріз з консервативними християнськими засадами в країні.
Зазначимо, у вересні 2021 року Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання газу в обхід України. При цьому Орбан відкинув критику Києва щодо цієї Угоди.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський запросив Віктора Орбана відвідати Україну у 2022 році, щоб дати новий поштовх у відносинах двох країн.