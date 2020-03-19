В Венгрии людей на карантине обязали клеить на двери "красные карты"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На карантине в Венгрии находятся почти 3 тысячи человек

Из-за коронавируса в Венгрии людей, которые находятся на карантине, обязали клеить на двери "красные карты". Об этом говорится в сообщении на венгерском правительственном портале.

Сообщается, что с 12 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, при этом все венгры, которые вернулись из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин. На сегодня на карантине находятся почти 3 тыс. человек, и под угрозой ответственности они должны весь этот срок находиться дома и не принимать гостей.

Кроме того, люди под карантином должны клеить на двери так называемую "красную карту" - piros lapot, который предупреждает, что в доме находится человек под эпидемиологическим надзором.

Фото: "красная карта" на двери в Венгрии (mukachevo.net)

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия предоставит украинцам, которые застряли на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину.

В Венгрии запрещены массовые мероприятия, закрылись кинотеатры и клубы. Кафе, рестораны и большинство магазинов не работают после 15:00. Продуктовые магазины и аптеки остаются открытыми.