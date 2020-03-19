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В Угорщині людей на карантині зобов'язали клеїти на двері "червоні картки"

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:20
В Угорщині людей на карантині зобов'язали клеїти на двері "червоні картки"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На карантині в Угорщині знаходяться майже 3 тисячі осіб

Через коронавірус в Угорщині людей, які знаходяться на карантині, зобов'язали клеїти на двері "червоні картки". Про це йдеться в повідомленні на угорському урядовому порталі.

Повідомляється, що з 12 березня в країні оголошено надзвичайний стан, при цьому всі угорці, які повернулися з-за кордону зобов'язані пройти двотижневий карантин. На сьогодні на карантині знаходяться майже 3 тис. осіб, і під загрозою відповідальності вони мають весь цей термін перебувати вдома і не приймати гостей.

Крім того, люди під карантином повинні клеїти на двері так звану "червону картку" - piros lapot, який попереджає, що в будинку знаходиться людина під епідеміологічним наглядом.

В Угорщині людей на карантині зобов'язали клеїти на двері &quot;червоні картки&quot;

Фото: "червона картка" на двері в Угорщині (mukachevo.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина надасть українцям, які застрягли на кордонах з Австрією і Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну.

В Угорщині заборонені масові заходи, закрилися кінотеатри і клуби. Кафе, ресторани і більшість магазинів не працюють після 15:00. Продуктові магазини і аптеки залишаються відкритими.

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