В Венгрии хотят, чтобы Украина разрешила использовать венгерский язык во всех сферах

Украина должна предоставить венгерскому меньшинству право использовать свой язык во всех сферах, в том числе в образовании, культуре и государственном управлении.

Об этом в ходе дебатов в ПАСЕ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто .

В своем вступительном слове он подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и отметил, что в странах Евросоюза "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". При этом министр не упомянул ни одну страну.

Позднее, в ходе дебатов, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к Украине, где проживают венгры, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для них.

"Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент (Верховная рада - ред.) принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления", - добавил министр.