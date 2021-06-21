UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Венгрии хотят, чтобы Украина разрешила использовать венгерский язык во всех сферах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина должна предоставить венгерскому меньшинству право использовать свой язык во всех сферах, в том числе в образовании, культуре и государственном управлении.

Об этом в ходе дебатов в ПАСЕ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своем вступительном слове он подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и отметил, что в странах Евросоюза "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". При этом министр не упомянул ни одну страну.

Позднее, в ходе дебатов, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к Украине, где проживают венгры, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для них.

"Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент (Верховная рада - ред.) принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления", - добавил министр.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля в Раде подготовили рабочую версию закона о национальных меньшинствах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Так, в феврале Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрияязык