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Языки и защита прав: Зеленский предлагает принять закон для нацменьшинств

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 20:04
Языки и защита прав: Зеленский предлагает принять закон для нацменьшинств Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает принять закон о защите прав национальных меньшинств. Этот закон будет регулировать использование языков, а также защиту самобытности.

Об этом Зеленский заявил на совещании с представителями Рады и Кабинета министров, передает сайт президента.

По его словам, Украина уважает традиции и культурные ценности представителей национальных меньшинств, поэтому должна принять соответствующий закон. Зеленский отметил, что урегулирование их статуса поможет защитить права, а также сделает равноправными все нацменьшинства.

"Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде не видят смысла в отдельном законе о языках нацменьшинств.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Украина никому не даст приватизировать русский язык.

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