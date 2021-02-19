Языки и защита прав: Зеленский предлагает принять закон для нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает принять закон о защите прав национальных меньшинств. Этот закон будет регулировать использование языков, а также защиту самобытности.
Об этом Зеленский заявил на совещании с представителями Рады и Кабинета министров, передает сайт президента.
По его словам, Украина уважает традиции и культурные ценности представителей национальных меньшинств, поэтому должна принять соответствующий закон. Зеленский отметил, что урегулирование их статуса поможет защитить права, а также сделает равноправными все нацменьшинства.
"Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде не видят смысла в отдельном законе о языках нацменьшинств.
Отметим, ранее Зеленский заявил, что Украина никому не даст приватизировать русский язык.