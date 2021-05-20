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Зеленский: необходимо защищать нацменьшинства, потому что у нас будут еще Донбассы и Крымы

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Четверг 20 мая 2021 13:59
Зеленский: необходимо защищать нацменьшинства, потому что у нас будут еще Донбассы и Крымы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине. Это нужно, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Такое заявление Зеленский сделал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Защищать меньшинства нам придется, потому что мы будем иметь в будущем еще Донбассы и Крымы. И чтобы этого не было, а все себя чувствовали украинцами, надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты. И когда их топит вода, из-за того, что вырубили леса, надо президенту ехать туда, Кабмину проводить там заседания, и не выезжать оттуда, пока все не сделается", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи обсудил с представителями венгров Закарпатья вопрос необходимости обеспечить права нацменьшинств в Украине. Он провел соответствующую онлайн-встречу.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева.

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