В Угорщині хочуть, щоб Україна дозволила використовувати угорську мову у всіх сферах

Україна повинна надати угорській меншині право використовувати свою мову в усіх сферах, у тому числі в освіті, культурі та державному управлінні.

Про це в ході дебатів у ПАРЄ заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто .

У своєму вступному слові він підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин залишається ключовим, і зазначив, що в країнах Євросоюзу "повинні бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні". При цьому міністр не згадав жодну країну.

Пізніше, в ході дебатів, Сійярто уточнив, що його претензії відносяться до України, де проживають угорці, і висловив упевненість, що мова йде про "відновлення такого права" для них.

"Ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент (Верховна рада - Ред.) прийняв рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління", - додав міністр.