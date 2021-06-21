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В Угорщині хочуть, щоб Україна дозволила використовувати угорську мову у всіх сферах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна повинна надати угорській меншині право використовувати свою мову в усіх сферах, у тому числі в освіті, культурі та державному управлінні.

Про це в ході дебатів у ПАРЄ заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

У своєму вступному слові він підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин залишається ключовим, і зазначив, що в країнах Євросоюзу "повинні бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні". При цьому міністр не згадав жодну країну.

Пізніше, в ході дебатів, Сійярто уточнив, що його претензії відносяться до України, де проживають угорці, і висловив упевненість, що мова йде про "відновлення такого права" для них.

"Ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент (Верховна рада - Ред.) прийняв рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління", - додав міністр.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня в Раді підготували робочу версію закону про національні меншини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні, щоб не повторилася історія, яка сталася з українським Кримом і Донбасом.

Так, в лютому Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини.

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