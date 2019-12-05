На венгерском телевидении Крым обозначили как российскую территорию

В эфире венгерского телеканала "M1" территорию аннексированного Крыма обозначили как российскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Канал показал сюжет с Крыма, обозначив его частью России. Канал также транслируется и на украинское Закарпатье. В рубрике "Без комментариев" телеканал показал азовское побережье Крыма, на которое выбросило сотни медуз.

Описание под видео "Krím-Félsziget, Oroszország - 2019. November 27" переводится как "полуостров Крым, Россия - 2019. 27 ноября". Сюжет транслировали 29 ноября.

"M1" работает с 1957 года. В 2015 году он был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

Официальной реакции украинской власти на этот инцидент пока нет.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии направил Госдуме Российской Федерации прошение объединить усилия по "защите прав меньшинств" в Украине. Венгерское правительство отрицает эту информацию.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сияйрто заявил, что его страна продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будут решены проблемы закарпатских венгров.

Также РБК-Украина писало, что послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.