Венгерский премьер выступает за создание варшавско-римского блока евроскептиков

Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Орбан ранее отмечал, что целью Будапешта является создание антииммигрантского большинства во всех институтах ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выражает абсолютную поддержку польско-итальянской инициативы по созданию правого блока для выборов в Европейский парламент в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Следует подчеркнуть, что Орбан и ранее уже отмечал, что целью Будапешта является создание антииммигрантского большинства во всех институтах Евросоюза. По его мнению, начало этому будет положено во время ближайших выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

"Польско-итальянский или варшавско-римский союз является одним из крупнейших событий, с которых можно начать этот год", - сказал венгерский премьер.

Добавим, глава МВД Италии Сальвини в ходе своего визита в Варшаву в среду заявил, что Польша и Италия должны объединить свои усилия в едином евроскептическом блоке и выразил надежду, что "итальянско-польская ось заменит немецко-французскую".

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что страны Европейского союза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран из-за угроз со стороны Российской Федерации. По его словам, ЕС необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет противостоять президенту Франции Эммануэлю Макрону. Так, Орбан назвал Макрона лидером "иммиграционных сил".

Добавим, в 2015 году Мартин Шульц, который занимал должность главы Европарламента, заявлял, что Европейский союз может расколоться в результате миграционного кризиса в Европе, вызванного наплывом беженцев с Ближнего Востока.