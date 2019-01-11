Угорський прем'єр виступає за створення варшавсько-римського блоку євроскептиків

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Орбан раніше зазначав, що метою Будапешта є створення антиіммігрантської більшості в усіх інституціях ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловлює абсолютну підтримку польсько-італійській ініціативі зі створення правого блоку для виборів до Європейського парламенту у травні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Слід відзначити, що Орбан і раніше вже наголошував, що метою Будапешта є створення антиіммігрантської більшості в усіх інституціях Євросоюзу. На його думку, початок цьому буде покладений під час найближчих виборів до Європарламенту, які пройдуть у травні 2019 року.

"Польсько-італійський чи варшавсько-римський союз є однією з найбільших подій, з яких можна розпочати цей рік", - сказав угорський прем'єр.

Додамо, що глава МВС Італії Маттео Сальвіні в ході свого візиту до Варшави у середу заявив, що Польща та Італія мусять об’єднати свої зусилля в єдиному євроскептичному блоці та висловив надію, що "італійсько-польська вісь замінить німецько-французьку".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що країни Європейського союзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн через загрози з боку Російської Федерації. За його словами, ЄС необхідна нова політика, яка врахувала б інтереси східноєвропейських країн.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що буде протистояти президенту Франції Еммануелю Макрону. Так, Орбан назвав Макрона лідером "імміграційних сил".

Додамо, у 2015 році Мартін Шульц, який обіймав посаду глави Європарламенту, заявляв, що Європейський союз може розколотися у результаті міграційного кризи в Європі, викликаної напливом біженців з Близького Сходу.