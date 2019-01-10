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Орбан заявил, что будет противостоять Макрону

Новости » Политика    10.01.2019 - 15:08
Орбан заявил, что будет противостоять Макрону
Фото: Виктор Орбан и Эммануэль Макрон (voiceofeurope.com)

Орбан назвал Макрона лидером "иммиграционных сил"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет противостоять президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Орбан назвал Макрона лидером "иммиграционных сил".

"В этом нет ничего личного, но дело будущего наших стран. Если в Европе произойдет то, что он хочет в отношении миграции, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен с ним бороться", - заявил он.

Напомним, после критики министра по европейским делам правительства Франции Натали Луазо в отношении внешней политики Будапешта, глава Министерства иностарнных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто назвал это "вызовом на дуэль".

Отмечется, что в интервью, опубликованном в журнале L'Obs, Натали Луазо сказала, что "историческая битва должна вестись против Венгрии, потому что Венгрия находится на неправильном пути, и европейские радикалы должны быть остановлены". По ее мнению, верховенство права находится в опасности в Венгрии.

По мнению Сийярто, министр французского правительства "открыто демонстрировал презрение к Венгрии". Также он добавил, что Луазо называет правительство Франции прогресивным, а венгерское - отстающим.

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Новости Украины Виктор Орбанмиграционный кризисЭммануэль Макрон
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