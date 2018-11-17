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Венгерские дипломаты помогли скрыться бывшему премьер-министру Македонии

Новости » Политика    17.11.2018 - 07:19
Венгерские дипломаты помогли скрыться бывшему премьер-министру Македонии
Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

Дипломаты Венгрии помогли скрыться бывшему премьеру через Балканы

В полиции Албании и Черногории сообщили, что бывший глава правительства Македонии Никола Груевский, который обвиняется в коррупции, был нелегально доставлен в Будапешт через Сербию, Албанию и Черногорию с помощью власти Венгрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Правоохранители рассказали, что Груевский проехал через Албанию и Черногорию на автомобиле посольства Венгрии. Также они сообщают, что у них не было формальных причин для остановки бывшего премьер-министра, однако его заграничный паспорт был отобран еще в Македонии. Он использовал ID-карту, что является разрешенным.

Однако для въезда на территорию Венгрии, или другой страны ЕС, ему уже была необходимость наличия загранпаспорта. Поэтому венгерские власти, помогая Груевскому, нарушили законы страны в отношении миграции.

Сообщается, что помощь мог оказать премьер Венгрии Виктор Орбан, который является давним товарищем Груевского.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Македония будет добиваться ареста и экстрадиции экс-премьера-беглеца. Уголовный суд Македонии также ожидает подтверждения пребывания Груевского в Венгрии, чтобы выпустить международный ордер на арест.

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