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Угорські дипломати допомогли втікти колишньому прем’єр-міністру Македонії

Новини » Політика    17.11.2018 - 07:19
Угорські дипломати допомогли втікти колишньому прем’єр-міністру Македонії
Фото: Нікола Груєвські (Kurir.mk)

Дипломати Угорщини допомогли втікти колишньому прем’єру через Балкани

В поліції Албанії та Чорногорії повідомили, що колишній глава уряду Македонії Нікола Груєвський, який звинувачується у корупції, був нелегально доставлений до Будапешту через Сербію, Албанію та Чорногорію за допомогою влади Угорщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Правоохоронці розповіли, що Груєвський проїхав через Албанію та Чорногорію на автомобілі посольства Угорщини. Також вони повідомляють, що у них не було формальних причин для зупинки колишнього прем’єр-міністра, однак його закордонний паспорт був відібраний ще у Македонії. Він використовував ID-карту, що є дозволеним. 

Однак для в’їзду на територію Угорщини, чи іншої країни ЄС, йому вже була необхідність наявності закордонного паспорта. Тому угорська влада, допомагаючи Груєвському, порушила закони країни стосовно міграції.

Повідомляється, що допомогу міг надати прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який є давнім товаришем Груєвського.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Македонія буде домагатися арешту і екстрадиції екс-прем'єра-втікача. Кримінальний суд Македонії також очікує підтвердження перебування Груєвскі в Угорщині, щоб випустити міжнародний ордер на арешт.

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