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Венеция впервые поднимает защитный барьер от наводнения

Суббота 03 октября 2020 13:09
Венеция впервые поднимает защитный барьер от наводнения
Фото: система Mose (repubblica.it)
Автор: Александр Белоус

Система защиты стоимостью несколько миллиардов евро будет использована в первый раз

Венеция впервые задействует систему защиты от наводнений Mose. Сеть из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну начала подниматься со дна моря за три часа до запланированного пика прилива.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что прилив, вызванный сильным ветром и проливными дождями, достигнет 130 см, что значительно ниже разрушительного 187-сантиметрового наводнения, обрушившегося на Венецию в ноябре прошлого года, но достаточно, чтобы оставить низменные районы глубоко под водой.

Официальные лица надеются, что система защиты от наводнений стоимостью в несколько миллиардов евро Mose смягчит надвигающийся шторм.

Спроектированный в 1984 году Mose должен был вступить в строй в 2011 году, но этот проект страдает от проблем, характерных для многих крупных итальянских строительных программ - коррупции, перерасхода средств и длительных задержек.

Наконец, в июле барьер прошел испытания, и инженеры сочли, что он готов к использованию в плохую погоду.

Наводнения в Венеции, по-итальянски acqua alta, вызваны сочетанием факторов, усугубляемых изменением климата - от повышения уровня моря и необычно высоких приливов до оседания грунта, что привело к понижению уровня земли в городе.

После ввода в эксплуатацию система Mose будет предназначена для защиты Венеции от приливов до 3 метров, что намного превышает текущие рекорды, но некоторые эксперты опасаются, что она будет поглощена подъемом уровня моря, предсказанным недавними моделями изменения климата.

Напомним, в ноябре 2019 года итальянское правительство выделило 65 миллионов евро для восстановления Венецианской лагуны и самого города, который пережил крупное наводнение.

Ранее сообщалось, что местные жители получат компенсацию в размере от 5-20 тыс. евро. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы.

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