Правительство Италии выделило 65 млн евро для восстановления Венеции после наводнения

Фото: наводнение в Венеции (twitter.com/HelenKennedy/)

Ранее власти города оценили сумму ущерба в миллиард евро

Во вторник, 19 ноября, итальянское правительство выделило 65 миллионов евро для восстановления Венецианской лагуны и самого города, который в последние дни пережил наводнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Италии.

Как сообщается, эти деньги будут дополнением к уже выделенным ранее 20 миллионам евро на экстренном заседании совета министров Италии.

Деньги предназначены для проведения работ по техническому обслуживанию, реконструкции и консервации в Венецианской лагуне, чтобы не допустить усугубления или повторения подобной ситуации. Средства также планируется потратить на защиту берегов, реконструкцию доков, дноуглубительные работы и восстановление зданий.

Ранее сообщалось, что местные жители получат компенсацию в размере от 5-20 тыс. евро. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы.

Напомним, в результате наводнения в Венеции погибли по меньшей мере 2 человека. Один мужчина скончался от удара током, когда пытался включить помпу, чтобы откачать воду из дома. О причинах гибели второго мужчины не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что во Франции в результате сильного наводнения погибли три человека. Город Безье оказался одним из наиболее пострадавших. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб были направленных для ликвидации последствий ураганов.