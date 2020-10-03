Венеція вперше порушує захисний бар'єр від повені

Фото: система Mose (repubblica.it)

Система захисту вартістю кілька мільярдів євро буде використана в перший раз

Венеція вперше використовує систему захисту від повеней Mose. Мережа з 78 яскраво-жовтих бар'єрів на вході у венеціанську лагуну почала підніматися з дна моря за три години до запланованого піку припливу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що приплив, викликаний сильним вітром і проливними дощами, досягне 130 см, що значно нижче руйнівного 187-сантиметрової повені, що обрушилася на Венецію в листопаді минулого року, але достатньо, щоб залишити низинні райони глибоко під водою.

Офіційні особи сподіваються, що система захисту від повеней вартістю в кілька мільярдів євро Mose пом'якшить насувається шторм.

Спроектований у 1984 році Mose повинен був вступити в дію у 2011 році, але цей проект страждає від проблем, характерних для багатьох великих італійських будівельних програм - корупції, перевитрати коштів і тривалих затримок.

Нарешті, в липні бар'єр пройшов випробування, і інженери вважали, що він готовий до використання в погану погоду.

Повені у Венеції, по-італійськи acqua alta, викликані поєднанням факторів, що посилюється зміною клімату - від підвищення рівня моря і незвично високих припливів до осідання грунту, що призвело до зниження рівня землі у місті.

Після введення в експлуатацію система Mose буде призначена для захисту Венеції від припливів до 3 метрів, що значно перевищує поточні рекорди, але деякі експерти побоюються, що вона буде поглинена підйомом рівня моря, передбаченим недавніми моделями зміни клімату.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року італійський уряд виділив 65 мільйонів євро для відновлення Венеціанської лагуни і самого міста, який пережив велике повінь.

Раніше повідомлялося, що місцеві жителі отримають компенсацію в розмірі від 5-20 тис. євро. Влада міста звинуватили в катастрофі глобальне потепління і оголосили стан катастрофи.