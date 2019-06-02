В Венеции столкнулись круизный лайнер и теплоход

В Венеции (Италия) на канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Gazzettino.

Сообщается, что в результате столкновения круизного лайнера и теплохода несколько человек упали в воду. В итоге двух пострадавших госпитализировали, еще двое получили легкие травмы.

По предварительной информации, круизный лайнер ударил теплоход с кормовой стороны, будучи еще пришвартованным к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио. Теплоход также находился в процессе швартовки.

Напомним, 29 мая в Будапеште после столкновения с теплоходом опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением, а около двух десятков человек считаются пропавшими без вести.

Накануне суд Будапешта арестовал капитана теплохода Viking Sygin, которым оказался гражданин Украины.