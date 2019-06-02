У Венеції зіткнулися круїзний лайнер і теплохід

У Венеції (Італія) на каналі Джудекка зіткнулися круїзний лайнер MSC Opera і туристичний теплохід Michelangelo, в результаті інциденту є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Gazzettino.

Повідомляється, що в результаті зіткнення круїзного лайнера і теплохода кілька людей впали у воду. В результаті двох потерпілих госпіталізували, ще двоє отримали легкі травми.

За попередньою інформацією, круїзний лайнер вдарив теплохід з кормового боку, будучи ще пришвартованим до пірсу на морському вокзалі Сан-Базіліо. Теплохід також перебував у процесі швартування.

Нагадаємо, 29 травня в Будапешті після зіткнення з теплоходом перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили в лікарню з переохолодженням, а близько двох десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Напередодні суд Будапешта заарештував капітана теплохода Viking Sygin, яким виявився громадянин України.

