В Венеции сняли почти все карантинные ограничения

Так, в регионе открыли все предприятия. Бары и рестораны теперь могут обслуживать посетителей без ограничений в помещениях. Однако за одним столом могут находиться не более шести человек.

При этом в Венеции больше не действует комендантский час.

Также разрешена работа казино. Однако пока в регионе запрещена работа ночных клубов.

Кроме того, вновь водный транспорт может перевозить до 80% от вместительности пассажиров.

Однако в регионе будет действовать требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.