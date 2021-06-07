В Венеции сняли почти все карантинные ограничения

Итальянский регион Венето, в который входит туристический город Венеция, внесли в "белую зону" карантина 7 июня. Так, в регионе отменили практически все карантинные ограничения.
Об этом сообщает издание ANSA.
Так, в регионе открыли все предприятия. Бары и рестораны теперь могут обслуживать посетителей без ограничений в помещениях. Однако за одним столом могут находиться не более шести человек.
При этом в Венеции больше не действует комендантский час.
Также разрешена работа казино. Однако пока в регионе запрещена работа ночных клубов.
Кроме того, вновь водный транспорт может перевозить до 80% от вместительности пассажиров.
Однако в регионе будет действовать требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, вчера жители Венеции вышли на протесты против возвращения круизных лайнеров, после того как первый лайнер появился в водах.
Ранее сообщалось, что в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.
Кроме того, правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки.