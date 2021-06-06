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Жители Венеции выступили против возвращения круизных лайнеров

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Венеция, Воскресенье 06 июня 2021 14:00
Жители Венеции выступили против возвращения круизных лайнеров Фото: Протесты в Венеции (скриншот Youtube/Global News)
Автор: Наталья Скороход

Жители Венеции выступили против возвращения круизных лайнеров, после того как первый лайнер появился в водах. Они вышли на протесты.

Об этом сообщает ВВС.

Некоторые жители Венеции сели в лодки и выстроились в очередь на улицах в знак протеста. Они выступают против того, чтоб в Венецию возвращались круизные лайнеры после длительного отсутствия из-за коронавируса.

В марте Венеция объявила о запрете на использование больших судов, в том числе круизных лайнеров и морских контейнеров, из-за опасений жителей по поводу загрязнения и подводной эрозии.

Запрет вступит в силу только после того, как будут построены новые терминалы для прокладки новых маршрутов в центре города.

В целом отмечается, что не все жители против возвращения лайнеров. Некоторые люди приветствовали возвращение туристического сезона и новых рабочих мест.

Напомним, что в Италии смягчают карантин. Там заболевших коронавирусом стало меньше.

Ранее сообщалось, что Англия ускоряет вакцинацию от коронавируса. Им не терпится отказаться от ограничений.

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