Жители Венеции выступили против возвращения круизных лайнеров, после того как первый лайнер появился в водах. Они вышли на протесты.

Некоторые жители Венеции сели в лодки и выстроились в очередь на улицах в знак протеста. Они выступают против того, чтоб в Венецию возвращались круизные лайнеры после длительного отсутствия из-за коронавируса.

В марте Венеция объявила о запрете на использование больших судов, в том числе круизных лайнеров и морских контейнеров, из-за опасений жителей по поводу загрязнения и подводной эрозии.

Запрет вступит в силу только после того, как будут построены новые терминалы для прокладки новых маршрутов в центре города.