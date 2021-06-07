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У Венеції зняли майже всі карантинні обмеження

Автор: РБК-Україна

Італійський регіон Венето, в який входить туристичне місто Венеція, внесли в "білу зону" карантину 7 червня. Так, в регіоні скасували практично всі карантинні обмеження.

Про це повідомляє видання ANSA.

Так, в регіоні відкрили всі підприємства. Бари та ресторани тепер можуть обслуговувати відвідувачів без обмежень у приміщеннях. Однак за одним столом можуть перебувати не більше шести осіб.

При цьому у Венеції більше не діє комендантська година.

Також дозволена робота казино. Однак поки в регіоні заборонена робота нічних клубів.

Крім того, знову Водний транспорт може перевозити до 80% від місткості пасажирів.

Однак в регіоні діятиме вимога носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, вчора жителі Венеції вийшли на протести проти повернення круїзних лайнерів, після того як перший лайнер з'явився у водах.

Раніше повідомлялося, що в кінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

Крім того, уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

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