В Венеции предупредили о новом подъеме воды

Фото: наводнение в Венеции (ansa)

Уровень воды может превысить 1,5 метра

В Венеции в воскресенье, 17 ноября, вновь ожидается подъем уровня воды, местные власти объявили наивысший уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, сегодня во второй половине дня уровень воды в Венеции может достичь 1,6 метра над уровнем моря. Минувшей ночью уровень воды из-за прилива поднимался до 1 метра.

Отмечается, что для предупреждения чрезвычайных случаев местные власти объявили в городе самый высокий уровень опасности.

Напомним, в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра. Жители города получат компенсацию в размере от 5 тыс. до 20 тыс. евро.

Также РБК-Украина писало, что в результате наводнения в Венеции погибли по меньшей мере 2 человека. Один мужчина скончался от удара током, когда пытался включить помпу, чтобы откачать воду из дома. Причины гибели другого мужчины не сообщались.