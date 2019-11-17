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У Венеції попередили про новий підйом води

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 11:11
У Венеції попередили про новий підйом води
Фото: повінь у Венеції (ansa)

Рівень води може перевищити 1,5 метра

У Венеції у неділю, 17 листопада, знову очікується підйом рівня води, місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, сьогодні у другій половині дня рівень води у Венеції може досягнути 1,6 метра над рівнем моря. Минулої ночі рівень води через приплив піднімався до 1 метра.

Зазначається, що для попередження надзвичайних випадків місцева влада оголосила у місті найвищий рівень небезпеки.

Нагадаємо, у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління та оголосила стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі від 5 тис. до 20 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що внаслідок повені у Венеції загинули щонайменше 2 людини. Один чоловік помер від удару струмом, коли намагався увімкнути помпу, щоб відкачати воду з оселі. Причини загибелі іншого чоловіка не повідомлялися.

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