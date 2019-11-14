В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Также

в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и планирует объявить состояние катастрофы. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра.

Позже стало известно, что из-за наводнения в Венеции погибли два человека. На острове Паллестрина местные службы обнаружили тело 78-летнего мужчины, который погиб от удара током. Позже на этом же острове обнаружили тело еще одного погибшего.