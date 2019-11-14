У Венеції оголосили надзвичайний стан через повені

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у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і планує оголосити стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

Пізніше стало відомо, що через повені у Венеції загинули дві людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом. Пізніше на цьому ж острові виявили тіло ще одного загиблого.