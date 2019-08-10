В Венеции круизным лайнерам запретили заход в историческую часть города

Фото: столкновение лайнера и теплохода в Венеции (twitter.com/emergenzavvf)

Такое решение принято после аварии в июне

Власти Венеции запретили вхождение круизных лайнеров в исторический центр города после аварии лайнера "MSC Opera" в июне 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Отмечается, что жители города на протяжении многих лет требовали запретить заход круизных лайнеров, поскольку они разрушают фундаменты домов и заполоняют собой каналы.

"Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции. К 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах. В будущем для лайнеров построят новый порт, место для которого выберут жители", - пишет издание.

Также сообщается, что в 2017 году было наконец достигнуто согласие между мэрией, правительством и ассоциацией круизных компаний об обустройстве до 2022 года порта за пределами исторической части Венеции. Однако власть в стране поменялась и эти работы прекратились.

Напомним, в начале июня на канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo. В результате инцидента пострадали пять человек.

РБК-Украина писало, 29 мая в Будапеште после столкновения с теплоходом опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. В результате инцидента погибли семеро туристов.