ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Венеции круизным лайнерам запретили заход в историческую часть города

Новости » Туризм    10.08.2019 - 07:56
В Венеции круизным лайнерам запретили заход в историческую часть города
Фото: столкновение лайнера и теплохода в Венеции (twitter.com/emergenzavvf)

Такое решение принято после аварии в июне

Власти Венеции запретили вхождение круизных лайнеров в исторический центр города после аварии лайнера "MSC Opera" в июне 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Отмечается, что жители города на протяжении многих лет требовали запретить заход круизных лайнеров, поскольку они разрушают фундаменты домов и заполоняют собой каналы.

"Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции. К 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах. В будущем для лайнеров построят новый порт, место для которого выберут жители", - пишет издание.

Также сообщается, что в 2017 году было наконец достигнуто согласие между мэрией, правительством и ассоциацией круизных компаний об обустройстве до 2022 года порта за пределами исторической части Венеции. Однако власть в стране поменялась и эти работы прекратились.

Напомним, в начале июня на канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo. В результате инцидента пострадали пять человек. 

РБК-Украина писало, 29 мая в Будапеште после столкновения с теплоходом опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. В результате инцидента погибли семеро туристов.

 

За время туристического сезона в Турции погибли 13 украинцев В Венеции хотят ввести налог для туристов
Новости Украины Венециятуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь