У Венеції круїзним лайнерам заборонили захід в історичну частину міста

Фото: зіткнення лайнера і теплохода в Венеції (twitter.com/emergenzavvf)

Таке рішення прийнято після аварії в червні

Влада Венеції заборонили входження круїзних лайнерів у історичний центр міста після аварії лайнера "MSC Opera" у червні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Наголошується, що жителі міста протягом багатьох років вимагали заборонити захід круїзних лайнерів, оскільки вони руйнують фундаменти будинків і заполоняють собою канали.

"Тепер круїзні лайнери поступово відходитимуть від маршрутів, що включають відвідування Венеції. До 2020 року третина суден буде швартуватися у віддалених від міста портах. В майбутньому для лайнерів побудують новий порт, місце для якого оберуть жителі", - пише видання.

Також повідомляється, що в 2017 році було нарешті досягнуто згоди між мерією, урядом та асоціацією круїзних компаній про облаштування до 2022 року порту за межами історичної частини Венеції. Однак влада в країні змінилася і ці роботи зупинилися.

Нагадаємо, на початку червня на каналі Джудекка зіткнулися круїзний лайнер MSC Opera і туристичний теплохід Michelangelo. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

РБК-Україна писало, 29 травня в Будапешті після зіткнення з теплоходом перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. В результаті інциденту загинули семеро туристів.