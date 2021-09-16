Венеціанська комісія приступила до аналізу проекту закону про олігархів за запитом Ради
Венеціанська комісія приступила до перевірки та аналізу проекту закону про олігархів за запитом Верховної ради України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт комісії.
"Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної ради України Дмитро Разумков запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархи)", - сказано в повідомленні комісії в розділі "Запити думки комісії".
Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.
Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.
10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).
Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.